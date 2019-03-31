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Украинский боксер Гвоздик защитил титул чемпиона мира WBC 

Спорт РИА Новости + ещё 32 47 минут назад
Фото: AP
Украинец Александр Гвоздик победил техническим нокаутом французского боксера конголезского происхождения Дуду Нгумбу и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе.
Бой, прошедший в Филадельфии, завершился в пятом раунде, когда Нгумбу отказался от продолжения встречи из-за травмы ноги.
Гвоздик завоевал титул WBC в декабре прошлого года, победив канадца Адониса Стивенсона. На счету 31-летнего украинца, который провел первую защиту титула чемпиона WBC, стало 17 побед (14 — нокаутом) в 17 боях на профессиональном ринге.
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