Боксер Алимханулы рассказал о жизни в США

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы рассказал, что помогает ему не терять боевого духа, находясь вдали от семьи и родины.

В настоящее время спортсмен находится в США, где готовится к очередному поединку на профи-ринге с мексиканцем Кристианом Оливасом.