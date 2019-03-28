Боксер Алимханулы рассказал о жизни в США 

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы рассказал, что помогает ему не терять боевого духа, находясь вдали от семьи и родины.
В настоящее время спортсмен находится в США, где готовится к очередному поединку на профи-ринге с мексиканцем Кристианом Оливасом.
«Я чувствую себя очень хорошо. Мне нравятся Соединенные Штаты, потому что здесь находится моя вторая семья — мой тренер, мой менеджер и мой промоутер. Я живу здесь один год. Да, я скучаю по родной стране, но если у вас есть цель, вы можете жить где угодно. Моя цель — быть чемпионом мира. Надеюсь, что в этом году или, может быть, в следующем, я привезу сюда свою семью и мы будем жить вместе. Моя семья понимает, почему я нахожусь здесь, в США, а не с ними. Они знают, что это моя работа, и что это бокс. Я очень рад, что они это понимают», — цитирует казахстанца UnderTheHandWraps.com.