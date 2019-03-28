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Кличко предлагают миллионы за возвращение на ринг 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экс-промоутер украинского боксёра Владимира Кличко Том Леффлер заявил, что у спортсмена есть выгодное предложение от стриминговой платформы DAZN.
Многие хотят снова видеть его на ринге. DAZN предлагает ему много денег, чтобы организовать его возвращение. Он является брендом, поэтому фанаты ждут его возвращения, — приводит слова Леффлера Boxingscene.
Он отметил, что хотел бы видеть поединок между Владимиром Кличко и американца Деонтея Уайлдера.
Ранее появилась информация о том, что DAZN предложила украинцу контракт на $40 млн Согласно договору, Кличко должен будет провести три боя.
Первый может пройти в Германии, соперник украинского боксёра пока утверждается. Известно только то, что потенциальный оппонент входит в первую десятку мирового рейтинга. Второй и третий поединки состоятся в Лондоне (Германия) на стадионе «Уэмбли» с британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.
Обязательным условием проведения следующего боя является победа в предыдущих встречах. Бои могут пройти в текущем году. Предположительно, поединки состоятся в мае, сентябре и декабре.
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Комментарии
Бокс , Энтони Джошуа , Тайсон Фьюри , Владимир Кличко
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