Чемпион Европы не будет драться с Головкиным

Промоутер Анджей Василевский поделился информацией, что польский чемпион Европы в среднем весе Камил Шеремета отказался от боя с казахстанцем Геннадием Головкиным , сообщает Bokser.org.

Помимо варианта с боем против GGG, Шеремета также получил предложение от «временного» чемпиона мира WBC Джермалла Чарло. Однако поляк в настоящее время не готов принимать такие большие вызовы, так как в первый месяц лета его тренер Федор Ляпин будет занят подготовкой другого своего подопечного Кшиштофа Гловацки к бою с Майрисом Бриедисом в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе. Таким образом, основным фаворитом на встречу с Головкиным в июне является американец Брэндон Адамс.

Команда GGG пока не называла конкретных имен на следующий бой экс-чемпиона. Тренер Геннадия Абель Санчес в одном из последних интервью сказал, что они планируют обсудить этот вопрос в конце недели.