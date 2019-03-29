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Чемпион Европы не будет драться с Головкиным 

Просто Про Спорт + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Промоутер Анджей Василевский поделился информацией, что польский чемпион Европы в среднем весе Камил Шеремета отказался от боя с казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает Bokser.org.
Помимо варианта с боем против GGG, Шеремета также получил предложение от «временного» чемпиона мира WBC Джермалла Чарло. Однако поляк в настоящее время не готов принимать такие большие вызовы, так как в первый месяц лета его тренер Федор Ляпин будет занят подготовкой другого своего подопечного Кшиштофа Гловацки к бою с Майрисом Бриедисом в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе. Таким образом, основным фаворитом на встречу с Головкиным в июне является американец Брэндон Адамс.
Команда GGG пока не называла конкретных имен на следующий бой экс-чемпиона. Тренер Геннадия Абель Санчес в одном из последних интервью сказал, что они планируют обсудить этот вопрос в конце недели.
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Бокс , Геннадий Головкин
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