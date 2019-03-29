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Боксер Лебедев летом может завершить карьеру 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Россиянин Денис Лебедев может провести последний поединок в карьере летом в качестве суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе. Об этом ТАСС сообщил в пятницу менеджер спортсмена Вадим Корнилов.
В четверг украинец Александр Усик объявил, что освобождает титул суперчемпиона мира по версии WBA и отказывается от поединка с обязательным претендентом Лебедевым.
"С высокой долей вероятности Лебедев будет восстановлен в статусе суперчемпиона. Он может провести в этом статусе защиту в своем завершающем карьеру поединке. Или же проведет бой с одним из региональных чемпионов. Скорее всего, это будет заключительный бой в карьере", — сказал Корнилов.
В активе 39-летнего Лебедева 32 победы (23 нокаутом) и два поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года, победив американца Майка Уилсона по очкам.
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