Боксер Лебедев летом может завершить карьеру

Россиянин Денис Лебедев может провести последний поединок в карьере летом в качестве суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе. Об этом ТАСС сообщил в пятницу менеджер спортсмена Вадим Корнилов.

В четверг украинец Александр Усик объявил, что освобождает титул суперчемпиона мира по версии WBA и отказывается от поединка с обязательным претендентом Лебедевым.

"С высокой долей вероятности Лебедев будет восстановлен в статусе суперчемпиона. Он может провести в этом статусе защиту в своем завершающем карьеру поединке. Или же проведет бой с одним из региональных чемпионов. Скорее всего, это будет заключительный бой в карьере", — сказал Корнилов.

В активе 39-летнего Лебедева 32 победы (23 нокаутом) и два поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года, победив американца Майка Уилсона по очкам.