Покинувший MMA Макгрегор начал боксировать

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор продолжил тренировки, несмотря на объявление об уходе из спорта. Фото из тренировочного зала опубликовал сам боец в своем Instagram-аккаунте.

31-летний ирландец поделился фотографией, где он проводит боксерский спарринг. В описании к предыдущему фото Макгрегор отметил, что тренируется с кубинцами.

26 марта Макгрегор объявил, что уходит из MMA. Боец сделал объявление через Twitter.

Макгрегор одержал 21 победу в поединках по MMA и уступил четырежды. Ирландец становился чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях. Он также становился обладателем сразу двух поясов в британской организации Cage Warriors. В качестве боксера Макгрегор провел один поединок против непобежденного американца Флойда Мэйуэзера. В нем ирландский спортсмен уступил техническим нокаутом.