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Покинувший MMA Макгрегор начал боксировать 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: из Instagram-аккаунта Конора Макгрегора
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор продолжил тренировки, несмотря на объявление об уходе из спорта. Фото из тренировочного зала опубликовал сам боец в своем Instagram-аккаунте.
31-летний ирландец поделился фотографией, где он проводит боксерский спарринг. В описании к предыдущему фото Макгрегор отметил, что тренируется с кубинцами.
26 марта Макгрегор объявил, что уходит из MMA. Боец сделал объявление через Twitter.
Макгрегор одержал 21 победу в поединках по MMA и уступил четырежды. Ирландец становился чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях. Он также становился обладателем сразу двух поясов в британской организации Cage Warriors. В качестве боксера Макгрегор провел один поединок против непобежденного американца Флойда Мэйуэзера. В нем ирландский спортсмен уступил техническим нокаутом.
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Бокс , Конор Макгрегор
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