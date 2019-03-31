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Британский боксёр укусил соперника во время поединка и был дисквалифицирован 

RT на русском + ещё 6 2 часа назад
Фото: Reuters
Британский боксёр супертяжёлого веса Кэш Али укусил своего соотечественника, призёра летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине Дэвида Прайса, во время рейтингового поединка, который проходил в Ливерпуле.
Об этом сообщает сайт Boxingscene.
Отмечается, что в пятом раунде боя Али повалил Прайса на настил ринга и укусил своего оппонента за живот. За это Кэш был дисквалифицирован, а когда он покидал арену, болельщики забросали его сторонними предметами.
Таким образом 27-летний Али потерпел первое поражение в профессиональной карьере. 35-летний Прайс, ранее проигрывавший нокаутом россиянам Александру Поветкину и Сергею Кузьмину, в свою очередь, одержал 24-ю победу в 30 боях на профессиональном ринге.
Ранее непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер заявил о готовности возобновить карьеру ради поединка с филиппинцем Мэнни Паккьяо.
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Бокс , Александр Поветкин , Дэвид Прайс , Сергей Кузьмин
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