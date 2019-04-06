Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа дата следующего боя Усика 

Lenta.ru + ещё 34 5 часов назад
Фото: Andrew Couldridge / Reuters
Украинский боксер Александр Усик проведет бой против француза Карлоса Такама в Вашингтоне 25 мая. Об этом сообщает Sky Sports.
Встреча станет дебютной для 32-летнего украинца в тяжелой весовой категории. «Я выиграл все титулы в первом тяжелом весе и стал неоспоримым чемпионом. Планирую сделать то же самое в новом для себя дивизионе», — заявил Усик.
В конце марта украинец заявил, что не станет бороться с россиянином Денисом Лебедевым. Усик отказался от титула чемпиона мира в первом тяжелом весе.
В последний раз боксер выходил на ринг в ноябре 2018-го, когда победил британца Тони Белью. Усик защитил пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).
Он ни разу не уступал в профессиональном боксе. Украинец одержал 16 побед, 12 из которых нокаутом.
Последние новости
Стало известно о возмущении Тимошенко из-за Зеленского Украина проиграла России «ключевой торговый спор» Задержан единственный скрывшийся от следствия фигурант дела Абызова
Бокс , Денис Лебедев , Александр Усик
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Федерера назвали невероятным теннисистом1
Арест Кокорина и Мамаева назвали средневековой пыткой
Атлет из РФ начал трехдневный забег без сна1
Туктамышеву раскритиковали за стриптиз на льду8
«Макгрегор переходит грань»
Видео
Матч КХЛ завершился мордобоем на последней секунде
Хоккей
Суд решил судьбу Кокорина и Мамаева
Футбол Прочее
Кокорин заплакал в зале суда
Футбол
11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной прыжок
Фигурное катание
Кикбоксер нокаутировал соперника «ударом торнадо»
Бокс
На растолстевшем Кокорине поставили крест
Футбол Статьи
Турнир по борьбе: в Чечне произошла массовая драка
Летние виды спорта
Смертельный американский лед: тайна гибели Гринькова
Фигурное катание Статьи
Предатели страны? Как легендарные чемпионы бежали из СССР
Фигурное катание Статьи
Авербух грубо унизил Медведеву
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение