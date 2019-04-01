Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Федерация бокса будет использовать на эмблеме государственный герб 

Спорт РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин разрешил Федерации бокса России использовать государственный герб в качестве геральдической основы ее эмблемы.
Соответствующий указ президента РФ был опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания — 31 марта.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв выразил благодарность за это решение.
"Большое спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину от всех нас, от совета чемпионов Федерации бокса России, от тренерского совета, от всего боксерского сообщества! Бокс за сильную Россию", — заявил Кремлёв.
Последние новости
Панарин рассказал, чем россияне отличаются от американцев "Реклама дороже, чем у Бузовой": сколько зарабатывают Медведева и Загитова Если бы в керлинг играли в бикини: пикантные фото чемпионки России
Бокс , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определен состав мужской сборной России по гимнастике на ЧЕ
Логинова призвали извиниться за допинг
Легендарная российская фигуристка возвращается
Бывший ученик Тутберидзе рассказал о методах ее работы1
Последний независимый эксперт WADA завершил работу в России
Видео
11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной прыжок
Фигурное катание
Кикбоксер нокаутировал соперника «ударом торнадо»
Бокс
Смертельный американский лед: тайна гибели Гринькова
Фигурное катание Статьи
Утешительный приз: Туктамышева поедет на ЧМ
Фигурное катание Статьи
Без Головина: что ждет Россию в Нур-Султане
Футбол Статьи
Плата за расизм: как наказали Погребняка
Футбол Статьи
Экс-игрок сборной СССР устроил драку с активистами «Стоп-Хам»
Баскетбол
Макгрегор неожиданно завершил карьеру
MMA
«Выдавите из себя Сталина»: Киселев вступился за Кокорина
Футбол Статьи
Разговор Овечкина и Трампа: президент США шутил над русскими
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение