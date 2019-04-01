Федерация бокса будет использовать на эмблеме государственный герб

Президент РФ Владимир Путин разрешил Федерации бокса России использовать государственный герб в качестве геральдической основы ее эмблемы.

Соответствующий указ президента РФ был опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания — 31 марта.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв выразил благодарность за это решение.