Федерация бокса будет использовать на эмблеме государственный герб 

Президент РФ Владимир Путин разрешил Федерации бокса России использовать государственный герб в качестве геральдической основы ее эмблемы.
Соответствующий указ президента РФ был опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания — 31 марта.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв выразил благодарность за это решение.
"Большое спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину от всех нас, от совета чемпионов Федерации бокса России, от тренерского совета, от всего боксерского сообщества! Бокс за сильную Россию", — заявил Кремлёв.