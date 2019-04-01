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Поветкин: допинговый скандал испоганил мне карьеру 

Газета.Ru + ещё 6 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский боксер Александра Поветкина прокомментировал связанные с ним допинговые скандалы, передает "Советский спорт".
Спортсмен отметил, что инцидент с запрещенными веществами негативно повлиял на его карьеру.
"Можно сказать, испоганил. Вся эта не очень нужная и неправильная грязь… В глаза обычно никто не говорит, что допингер, но за глаза — не исключаю. Я много времени потратил, и было обидно, переживал, почему так получилось", — поделился эмоциями Поветкин в интервью Octagon TV.
Скандал начался в мае 2016 года, когда в допинг-пробе боксера обнаружили остаточные следы мельдония.
Ранее представители Поветкина согласовали контракт на бой с Уайтом.
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Бокс , Александр Поветкин , Советский спорт
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