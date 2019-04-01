Поветкин: допинговый скандал испоганил мне карьеру

Российский боксер Александра Поветкина прокомментировал связанные с ним допинговые скандалы, передает "Советский спорт".

Спортсмен отметил, что инцидент с запрещенными веществами негативно повлиял на его карьеру.

"Можно сказать, испоганил. Вся эта не очень нужная и неправильная грязь… В глаза обычно никто не говорит, что допингер, но за глаза — не исключаю. Я много времени потратил, и было обидно, переживал, почему так получилось", — поделился эмоциями Поветкин в интервью Octagon TV.

Скандал начался в мае 2016 года, когда в допинг-пробе боксера обнаружили остаточные следы мельдония.

Ранее представители Поветкина согласовали контракт на бой с Уайтом.