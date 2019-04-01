Укусивший соперника боксёр лишился лицензии

Британский боксёрский совет отозвал лицензию у тяжеловеса Кэша Али за инцидент, который произошёл в поединке с Дэвисом Прайсом.

Как сообщает Sky Sports, Али лишён лицензии за то, что укусил соперника. Бой был остановлен в пятом раунде.

Али пропустил удар, после чего оба спортсмена оказались на настиле ринга. Британец укусил соперника за живот и был дисквалифицирован.

Для 27-летнего Али это первое поражение в карьере. До этого он одержал 15 побед. Слушание по его делу состоится 13 апреля.

Боец UFC стал отцом спустя несколько часов после нокаута, писал News.ru.