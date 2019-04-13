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Специалист назвал слабые места Ломаченко 

Газета.Ru + ещё 52 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Знаменитый наставник Фредди Роуч назвал слабые места чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Всемирногой боксерской организации (WBO) в легком весе Василия Ломаченко, передает "Советский спорт".
Тренер не считает его первым номером в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (p4p).
"Думаю, что лучшими можно считать Теренса Кроуфорда и Эррола Спенса. Лидером p4p я бы выбрал Кроуфорда. Но Ломаченко тоже неплох", — сказал Роуч.
Он отметил, что представляет, как нужно действовать сопернику, чтоб победить украинца.
"Следует давить на него и преследовать шаг за шагом, наносить удар за ударом. Для такого нужна крепкая челюсть. У него уже есть одно поражение от достаточно среднего бойца", — цитирует тренера Boxingnews24.
Ранее стали известны подробности боя Ломаченко и Энтони Кролла.
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Бокс , Василий Ломаченко , Советский спорт
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