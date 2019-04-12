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Стали известны подробности боя Ломаченко и Кролла 

Газета.Ru + ещё 49 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бой украинца Василий Ломаченко и британца Энтони Кролла за титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе пройдет 13 апреля, сообщает "Советский спорт".
Поединок пройдет в Лос-Анджелесе и начнется в 6.30 по московскому времени.
Ломаченко и Кролла прошли официальную процедуру взвешивания, которая показала, что украинский спортсмен весит 61 кг, в то время как его соперник — 61,1 кг.
Ранее чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, с кем он готов сразиться в случае перехода из смешанных единоборств (ММА) в бокс.
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Бокс , Василий Ломаченко , Хабиб Нурмагомедов , Советский спорт
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