Стали известны подробности боя Ломаченко и Кролла

Бой украинца Василий Ломаченко и британца Энтони Кролла за титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе пройдет 13 апреля, сообщает "Советский спорт".

Поединок пройдет в Лос-Анджелесе и начнется в 6.30 по московскому времени.

Ломаченко и Кролла прошли официальную процедуру взвешивания, которая показала, что украинский спортсмен весит 61 кг, в то время как его соперник — 61,1 кг.