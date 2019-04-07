Подстрекательство Кличко: WADA проверит Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко ответил боксеру Владимиру Кличко на предложение пройти допинг-тест во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) перед дебатами с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским. Согласно словам Порошенко, он сделает это на следующей неделе.

Действующий президент Украины Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок, ответил боксеру, экс-чемпиону мира по боксу Владимиру Кличко.

Спортсмен предложил Порошенко и набравшему в первом туре выборов наибольшее количество голосов избирателей Владимиру Зеленскому пройти «допинг-тесты» во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Это предложение от Кличко поступило в связи с тем, что оба политика приняли решение сдать анализ крови на содержание в них наркотиков и алкоголя перед предстоящими дебатами.

Порошенко не смог остаться в стороне от этого предложения и отметил, что готов пройти тест в международной организации в ближайшее время.

«Немедленно, как сказал Владимир Кличко, в начале следующей недели приедет сюда и руководство, и эксперты этой организации. И я хочу заявить: я эти тесты пройду сразу же по прибытии», — сказал действующий президент в прямом эфире на телеканале «Украина» в воскресенье вечером.

Примечательно, что оба кандидата в президенты сдали анализы отдельно, каждый выбрал для себя более удобное место.

Действующий президент сдал кровь в антидопинговом центре НСК «Олимпийский». Порошенко показал себя достаточно скрытно перед журналистами: лидера страны закрывали собой медицинские работники.

Зеленский же сдавал анализы в одной из медицинских клиник. Политик избрал совсем другую тактику поведения. Сотрудники его команды проводили онлайн-трансляцию, а сам кандидат постоянно общался с журналистами и даже успел обвинить своего оппонента в подлоге. Якобы в месте, где Порошенко сдает анализы, «нет никакой лаборатории».

Именно то, как политики сдавали анализы, рассмешило Кличко. Он отметил, что Порошенко и Зеленский должны обратиться в WADA, если хотят получить действительно честные результаты анализов и показать, что они открыты перед народом.

«Новости о сдаче «допинг-контроля» кандидатами в президенты Украины меня удивили и немного рассмешили. Ведь каждый сделал это по отдельности и в «своей лаборатории». Если вы так открыты и заинтересованы в объективном результате, то сделайте это по репутационно проверенному методу в WADA.

Могу организационно помочь в этом процессе, чтобы это не выглядело так кустарно. Доверьтесь профессионалам!» — написал тогда Кличко на своей официальной странице в фейсбуке.

При этом на заявление Кличко отреагировал только действующий президент.

Зеленский пока никак не ответил на предложение еще раз сдать кровь на алкоголь и наркотики.

Стоит отметить, что по итогам экспресс-анализа Порошенко никаких запрещенных веществ в крови политика обнаружено не было. Результаты его оппонента придут немного позже.

Не секрет, что действующий президент страдает диабетом. Даже на процедуре сдачи анализов журналисты отметили, что на руке у Порошенко прикреплена помпа, изобретенная не так давно в Швейцарии. Работа аппарата заключается в том, что он производит анализ глюкозы в крови политика и при необходимости вводит в кровь инсулин.

Вся история со сдачей анализов началась со слов Зеленского, который призвал своего оппонента показать, что оба кандидата не употребляют ни алкоголь, ни наркотики перед вторым туром выборов президента Украины.

3 апреля Зеленский бросил вызов Порошенко, пригласив его на открытые дебаты на стадион «Олимпийский» в Киеве. Изначально в штабе действующего президента заявили, что подобный формат не соответствует установленному регламенту. Однако затем Порошенко принял вызов своего противника.

Дебаты состоятся в последнюю пятницу перед днем голосования второго тура и пройдут с 19.00 по 22.00 по местному времени. Встреча двух политиков будет показана в прямом эфире.

Стоит напомнить, что в первом туре уверенно лидировал Зеленский. Он набрал чуть больше 30 процентов голосов избирателей. Порошенко поддержали почти в два раза меньше человек — 15,95 процентов украинских жителей.