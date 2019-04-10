Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боксер из Южной Осетии прострелил ногу сопернику 

Газета.Ru + ещё 7 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Южноосетинский боксер Ричард Битиев выстрелил сопернику Таиру Келесхаеву в ногу из травматического пистолета за сутки до их боя, передает Sputnik Ossetia.
По информации издания, соперники должны были провести поединок на турнире «Кубок государства Алания». После применения травматического оружия Битиев скрылся с места преступления. Полиция объявила его в розыск.
Отмечается, что здоровью Келесхаева ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира в среднем весе Феликс Штурм был арестован правоохранительными органами в немецком городе Кельн.
Газета.Ru: последние новости
Владимир Кличко может вернуться в бокс только за $100 млн Пакьяо взял пример с Мейвезера Усик рассказал о набранном весе
Бокс , МВД , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казанский «Зенит» вышел в финал Лиги чемпионов
В Амстердаме задержали 120 фанатов «Ювентуса»
Олимпийский чемпион отверг MMA
«Резиновые изделия номер два». Емельяненко ответил
«Спартак» согласовал контракт с Олегом Знароком
Видео
«Извините, но вы похожи на кучку уе*****»
Футбол
Чемпион UFC задушил фаната до потери сознания
MMA
«Драка у нас»: арбитры помогли сопернику избить Телегина
Хоккей
Матч КХЛ завершился мордобоем на последней секунде
Хоккей
Адвокат Кокорина: Саша рефлекторно ударил Пака стулом
Футбол Прочее
Суд решил судьбу Кокорина и Мамаева
Футбол
Близость с Кокориным имитировала «волшебная лесбиянка»
Футбол
«Таких петухов не вожу». Свидетель — о деле Кокорина и Мамаева
Футбол Прочее
Гимнастка сломала карьеру ногами
Летние виды спорта
Кокорин заплакал в зале суда
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение