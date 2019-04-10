Боксер из Южной Осетии прострелил ногу сопернику

Южноосетинский боксер Ричард Битиев выстрелил сопернику Таиру Келесхаеву в ногу из травматического пистолета за сутки до их боя, передает Sputnik Ossetia.

По информации издания, соперники должны были провести поединок на турнире «Кубок государства Алания». После применения травматического оружия Битиев скрылся с места преступления. Полиция объявила его в розыск.

Отмечается, что здоровью Келесхаева ничего не угрожает.