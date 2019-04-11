Южноосетинского боксёра, выстрелившего в ногу сопернику, задержали

Южноосетинского боксёра, 24-летнего жителя города Цхинвал, Ричарда Битиева задржали в поселке Ленингор, сообщает официальный сайт МВД Южной Осетии.

«Сегодня примерно в 11 часов подозреваемый в совершении данного преступления гражданин Битиев Ричард был задержан в поселке Ленингор Ленингорского района, который сейчас дает признательные показания. На месте работает оперативно — следственная группа МВД. Проводим необходимые следственные мероприятия по выяснению всех обстоятельств данного инцидента», — подчеркнул министр внутренних дел Южной Осетии Игорь Наниев.

Напомним, что накануне поединка Ричард Битиев из травматического оружия выстрелил сопернику в ногу. Пострадавший был госпитализирован, Битиев в итоге скрылся и был объявлен в розыск.

Угрозы для жизни Келехсаева не оказалось, но и выступить в поединке он не смог. О причинах конфликта двух спортсменов пока ничего неизвестно.