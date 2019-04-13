«Он просто феноменален»: как Ломаченко уничтожил Кроллу

Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал британца Энтони Кроллу и защитил чемпионские титулы WBA и WBO в легком весе. В карьере украинца эта победа стала 13-й по счету с самым быстрым нокаутом. По итогам боя Ломаченко выразил желание сразиться против американца Майки Гарсии.

В ночь с 12 на 13 апреля по московскому времени на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе состоялся вечер бокса, в главном поединке которого встретились действующий чемпион по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко и представитель Великобритании Энтони Кролла, претендовавший на титул.

Накануне боя спортсмены приняли участие в традиционной церемонии взвешивания, по итогам которой англичанин оказался чуть тяжелее своего соперника. Кролла показал вес 61,1 кг, став на 100 грамм тяжелее Ломаченко.

За сутки до поединка британец, поделившись своими ожиданиями от противостояния, выразил намерение извлечь пользу из своих габаритов, а именно — преимущество в росте и размахе рук.

«Впрочем, чтобы победить в этом поединке, недостаточно просто быть крупнее, чем соперник. Нужно еще и грамотно использовать это преимущество», — говорил Кролла.

Тренер британца Джо Галлахер в свою очередь накануне боя добавил в атмосферу ожидания больше скандальности, оставшись недовольным амуницией соперника.

Галлахеру на понравились перчатки, в которых Ломаченко собирался выйти на бой. По правилам Спортивной комиссии Калифорнии в боях в весовых категориях до полусреднего веса включительно должны использоваться восьмиунцовые перчатки — 230 грамм. Специалисту же показалось, что перчатки украинца выглядят легче, после чего выступил с требованием взвесить их. Представители комиссии сделать этого не смогли из-за отсутствия необходимых весов, однако пообещали проверить перчатки Ломаченко в день поединка.

Для украинского боксера минувший вечер прошел быстро.

Если в первом раунде боя оба спортсмена действовали аккуратно, не бросаясь в атаку, то в следующей трехминутке Ломаченко взял инициативу на себя. Украинец нанес несколько прямых ударов правой рукой по лицу и корпусу Кроллы, заставляя того защищаться и пятиться назад. Несколько раз британец был вынужден закрываться в углу ринга.

В третьем раунде Кролла едва не сдался, после того, как Ломаченко стал его откровенно избивать. Практически за 15 секунд действующий чемпион по версиям WBA и WBO нанес 23 удара по корпусу соперника, не получив в ответ ни одного.

После того, как британец уже повис на канатах, в поединок вмешался рефери, остановивший бой.

Ломаченко посчитал, что судья зафиксировал технический нокаут и побежал праздновать победу. Однако рефери принялся отсчитывать секунды, чтобы дать Кроллу восстановиться от нокдауна, после чего боксеры вновь вернулись к бою.

Пожалуй, данное решение было ошибочным и со стороны судьи, и для самого Энтони. В четвертом раунде Ломаченко потребовалось лишь 52 секунды, чтобы нокаутировать своего соперника.

Украинский боксер вновь прижал Кроллу к канатам и нанес серию ударов по голове и корпусу. Роковым для британца стал прямой левой и боковой с правой от Ломаченко, после чего он упал лицом на настил и пролежал без движения несколько секунд.

Подняться на ноги Кролла сумел только с помощью медиков. Уже после боя английский боксер признался, что контрольный удар Ломаченко был настолько сильным, что тот просто не мог встать.

«Я бы не сказал, что я получил серьезные травмы. Скорее, больше задета моя гордость. Я хотел сделать все, чтобы победить. Но Ломаченко — просто феноменален. Я был в сознании после его последнего удара, но не мог ни пошевелиться, ни подняться на ноги.

Я хотел заблокировать его удар, но его выстрел буквально поразил меня и лишил меня чувств. Ломаченко — очень особенный. Он не бьет просто так. Сейчас он доминирует и будет продолжать делать это», — высказался Кролла по итогам поединка.

Для Ломаченко нокаут британца стал самым быстрым в карьере украинца. Ранее его лучший результат по времени досрочной победы был зафиксирован почти шесть лет назад, когда Василий только дебютировал в профессиональном боксе. Тогда, в октябре 2013 года украинец нокаутировал мексиканца Хорхе Рамиреса за одну секунду до окончания четвертого раунда.

После боя Ломаченко признался, что вышел на ринг с травмой плеча. В первую очередь он поблагодарил свой медицинский штаб, который помог ему восстановиться к поединку, а также выразил желание сразиться с действующим чемпионом WBC в легком весе Майки Гарсией, который в марте этого года потерпел свое первое поражение, уступив Эрролу Спенсу.

«Я хотел бы поблагодарить своего доктора, который смог залечить мою травму правого плеча. Теперь я снова могу вернуться и драться в полную силу. Огромная благодарность тем, кто посетил эту арену поддержать своим присутствием великолепные соревнования и прекрасный бокс. Спасибо!

Следующий соперник? Не знаю, я хотел бы подраться с Майки Гарсией, но мы еще посмотрим. Я пока не знаю»,

Не обошел вниманием триумф своего соотечественника действующий президент Украины Петр Порошенко . В своем твиттере украинский лидер от лица всей страны выразил гордость за 31-летнего боксера.

«Фантастическая победа Ломаченко! Поздравляю нашего непобедимого боксера с удачной защитой чемпионских титулов. Украина гордится тобой, Василий! Вперед, к новым победам!» — написал Порошенко.

Для Василия Ломаченко эта победа стала 13 в 14 поединках, которые он провел на профессиональном уровне, и 12-й кряду.