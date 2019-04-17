Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин проведет следующий поединок уже летом 2019 года, сообщает "Советский спорт".
По информации официальной страницы стриминговой платформы DAZN в твиттере, соперником Головкина станет 35-летний канадец Стиви Роллс.
Бой состоится 8 июня 2019 года и пройдет в Нью-Йорке, на арене "Мэдисон Сквер Гарден".
Стоит отметить, что для боксера этот поединок станет первым после проигрыша Саулю Альваресу и потери чемпионских титулов.
Ранее сообщалось, что чемпион мира по версиям WBA и WBC стеремится к объединению поясов.