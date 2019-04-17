Подтверждены соперник и дата боя боксера Головкина

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин проведет следующий поединок уже летом 2019 года, сообщает "Советский спорт".

По информации официальной страницы стриминговой платформы DAZN в твиттере, соперником Головкина станет 35-летний канадец Стиви Роллс.

Бой состоится 8 июня 2019 года и пройдет в Нью-Йорке, на арене "Мэдисон Сквер Гарден".

Стоит отметить, что для боксера этот поединок станет первым после проигрыша Саулю Альваресу и потери чемпионских титулов.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по версиям WBA и WBC стеремится к объединению поясов.