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Подтверждены соперник и дата боя боксера Головкина 

Газета.Ru + ещё 19 1 час назад
Фото: © AP Photo/Jae C. Hong
Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин проведет следующий поединок уже летом 2019 года, сообщает "Советский спорт".
По информации официальной страницы стриминговой платформы DAZN в твиттере, соперником Головкина станет 35-летний канадец Стиви Роллс.
Бой состоится 8 июня 2019 года и пройдет в Нью-Йорке, на арене "Мэдисон Сквер Гарден".
Стоит отметить, что для боксера этот поединок станет первым после проигрыша Саулю Альваресу и потери чемпионских титулов.
Ранее сообщалось, что чемпион мира по версиям WBA и WBC стеремится к объединению поясов.
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Бокс , Геннадий Головкин , Советский спорт
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