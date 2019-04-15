Британский боксёр назвал Усика «кошмаром для всех»

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе британский боксёр Дерек Чисора заявил, что хотел бы встретиться на ринге с украинцем Александром Усиком

По словам британца, «всем будет страшно, когда Усик наберёт вес».

Усик станет кошмаром для всех. У него очень мощные удары, он обладает отличной техникой, его движения убьют большинство супертяжей, — цитирует Чисору RingNews24.

Он добавил, что есть единственный способ навязать борьбу украинцу — бить его в нижнюю часть корпуса.

Усик — непобеждённый боксёр. За карьеру он провёл 16 поединков. Ранее он отказался от защиты чемпионского пояса в первом тяжёлом весе в бою против россиянина Дениса Лебедева , так как решил перейти в супертяжёлый вес. Бывший абсолютный чемпион в первом тяжёлом весе проведёт первый бой в наивысшей весовой категории 25 мая против камерунца Карлоса Такама.

Ранее Усику предрекли будущее братьев Кличко, писал News.ru.