Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Британский боксёр назвал Усика «кошмаром для всех» 

News.ru 15 минут назад
Фото: James Wilson/imago sportfotodienst/Global Look Press
Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе британский боксёр Дерек Чисора заявил, что хотел бы встретиться на ринге с украинцем Александром Усиком.
По словам британца, «всем будет страшно, когда Усик наберёт вес».
Усик станет кошмаром для всех. У него очень мощные удары, он обладает отличной техникой, его движения убьют большинство супертяжей, — цитирует Чисору RingNews24.
Он добавил, что есть единственный способ навязать борьбу украинцу — бить его в нижнюю часть корпуса.
Усик — непобеждённый боксёр. За карьеру он провёл 16 поединков. Ранее он отказался от защиты чемпионского пояса в первом тяжёлом весе в бою против россиянина Дениса Лебедева, так как решил перейти в супертяжёлый вес. Бывший абсолютный чемпион в первом тяжёлом весе проведёт первый бой в наивысшей весовой категории 25 мая против камерунца Карлоса Такама.
Ранее Усику предрекли будущее братьев Кличко, писал News.ru.
News.ru: последние новости
Британский боксёр назвал Усика «кошмаром для всех» Президент ACA оценил шансы ученика Шлеменко против экс-чемпиона Боксёр Ковалёв назвал приоритетного соперника
Комментарии
Бокс , Денис Лебедев , Александр Усик
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чикунову затравили после победы над Ефимовой
ПФЛ запустила новый сайт
Судья матча «Ростов» — «Спартак» понес наказание
Украинский футболист открестился от переезда в Россию
«Чем я помешал?» Плющенко осадил Роднину
Видео
Лас-Вегас вместо сборной: Гусев бежит в НХЛ
Хоккей Прочее
«Жир вырос — не можешь прыгать»
Фигурное катание Статьи
В московском бассейне произошла массовая драка
Летние виды спорта
Игрок «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров
Футбол Волейбол
В РУСАДА похитили миллиард
Зимние виды спорта
«Извините, но вы похожи на кучку уе*****»
Футбол
Турнир в Японии: блеск Туктамышевой и фиаско России
Фигурное катание Статьи
В чем причины провала Погорилой
Фигурное катание Статьи
«Драка у нас»: арбитры помогли сопернику избить Телегина
Хоккей
Хоккеист забил шайбу зубами
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение