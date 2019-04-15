Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе британский боксёр Дерек Чисора заявил, что хотел бы встретиться на ринге с украинцем Александром Усиком.
По словам британца, «всем будет страшно, когда Усик наберёт вес».
Усик станет кошмаром для всех. У него очень мощные удары, он обладает отличной техникой, его движения убьют большинство супертяжей, — цитирует Чисору RingNews24.
Он добавил, что есть единственный способ навязать борьбу украинцу — бить его в нижнюю часть корпуса.
Усик — непобеждённый боксёр. За карьеру он провёл 16 поединков. Ранее он отказался от защиты чемпионского пояса в первом тяжёлом весе в бою против россиянина Дениса Лебедева, так как решил перейти в супертяжёлый вес. Бывший абсолютный чемпион в первом тяжёлом весе проведёт первый бой в наивысшей весовой категории 25 мая против камерунца Карлоса Такама.
Ранее Усику предрекли будущее братьев Кличко, писал News.ru.