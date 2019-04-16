Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер заявил, что в скором времени сделает важное заявление, передает "Советский спорт".
"Спасибо СМИ и моим бизнес-партнерам. Я должен сделать заявление", — сказал Мейвезер на видеозаписи, выложенной в инстаграме.
Последний официальный боксерский поединок американец провел в августе 2017 года против бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландца Конора Макгрегора.
Ранее чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, с кем он готов сразиться в случае перехода из смешанных единоборств (ММА) в бокс.