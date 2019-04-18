СМИ: боксер Миллер отстранен от боя с Джошуа из-за допинга

Атлетическая комиссия Нью-Йорка отказала в выдаче лицензии американскому боксеру Джареллу Миллеру, который 1 июня должен был встретиться с чемпионом мира по трем версиям в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа , из-за положительного результата допинг-теста. Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала Fox Sports Майк Коппингер.

"Источники подтвердили, что комиссия отказала Миллеру в лицензии на бой с Джошуа. У него будет возможность сдать пробу "Б", однако такие пробы редко показывают другой результат", — написал Коппингер.

Ранее телеканал ESPN сообщил, что в пробе Миллера от 20 марта был обнаружен эндуробол, который помогает сохранять выносливость во время долгих физических упражнений. Миллер не считает себя виновным и заявил, что его команда попробует разобраться в произошедшем. Позднее будет вскрыта проба "Б".

Команда Джошуа начала поиск соперника для боя. Промоутер 29-летнего британца Эдди Хирн заявил, что не собирается отменять бой, потому что на него продано уже 17 тысяч билетов.

30-летний Миллер провел 24 поединка, в которых одержал 23 победы (20 нокаутом), один бой завершился вничью.