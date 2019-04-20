Американский боксер Миллер признался в употреблении допинга

Американский боксер-тяжеловес Джаррелл Миллер признался в употреблении допинга. Таким образом, бой Миллера с чемпионом мира по версиям IBF, WBA и WBO в тяжелом весе британцем Энтони Джошуа не состоится.

Поединок Джошуа и Миллера должен был пройти в Нью-Йорке 1 июня. Миллер, пока не знавший поражений на профессиональном ринге, считался серьезным противником чемпиона мира Джошуа. Но допинг-тест американца оказался положительным.

Джаррелл Миллер был вынужден признать, что принимал запрещенные препараты. "Я выбрал неправильный путь и поплатился за это. Меня ждет наказание. Но я еще вернусь", — приводит слова Миллера РИА Новости.