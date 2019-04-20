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Американский боксер Миллер признался в употреблении допинга 

Вести.Ru + ещё 8 4 часа назад
Фото: Instagram
Американский боксер-тяжеловес Джаррелл Миллер признался в употреблении допинга. Таким образом, бой Миллера с чемпионом мира по версиям IBF, WBA и WBO в тяжелом весе британцем Энтони Джошуа не состоится.
Поединок Джошуа и Миллера должен был пройти в Нью-Йорке 1 июня. Миллер, пока не знавший поражений на профессиональном ринге, считался серьезным противником чемпиона мира Джошуа. Но допинг-тест американца оказался положительным.
Джаррелл Миллер был вынужден признать, что принимал запрещенные препараты. "Я выбрал неправильный путь и поплатился за это. Меня ждет наказание. Но я еще вернусь", — приводит слова Миллера РИА Новости.
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Бокс , Энтони Джошуа , РИА Новости
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