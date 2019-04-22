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Виталий Кличко назвал причину поражения брата Владимира от Энтони Джошуа 

Спорт-Экспресс + ещё 1 8 часов назад
Фото: EPA
Бывший чемпион мира Виталий Кличко сообщил, что его брат Владимир проиграл британцу Энтони Джошуа из-за него. Поединок прошел 29 апреля 2017 года на "Уэмбли", на кону стояли титулы WBA Super, IBF, IBO. Джошуа победил техническим нокаутом в 11-ом раунде.
— Джошуа боксировал со многими, но не показывал серьезного результата, — цитирует Кличко inter.ua. — Единственным, кто отправил его в нокдаун был Владимир. Он был за полшага до победы.
Я говорил ему не спешить, что нокаут придет. Не ожидал, что боксер с такими мышцами может быть в хорошей форме во второй половине боя. Поэтому я считаю, что проигрыш Владимира — моя ошибка.
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Бокс , Энтони Джошуа , Виталий Кличко
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