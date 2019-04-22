Тело на козырьке подъезда: детали смерти чемпионки РФ

На балконе обнаружены бутылки: появились детали смерти чемпионки России по тайскому боксу

Экс-чемпионка по тайскому боксу Кристина Мялина, погибшая в результате падения с балкона 13 этажа, в день смерти была с мужчиной. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на жильцов дома на Кронштадтском бульваре в Москве, где произошла трагедия.

По словам жильцов, Мялина не жила в этом доме, в день смерти ее видели с мужчиной, который якобы давал показания полиции после случившегося.

Свидетели также сообщили, что девушка была нарядно одета — на ней были туфли, шляпка, в руках дорогая сумка.

Позже сумка и туфли были найдены на балконе, где, по всей видимости, находились Кристина и ее спутник перед падением. Там же были обнаружены бутылки из-под алкоголя.

К дому на Кронштадтском бульваре Кристина Мялина приехала на такси, выяснил «Московский комсомолец». По словам водителя, от спортсменки пахло перегаром.

СК РФ заявили об отсутствии следов насильственной смерти на теле Мялиной. Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и очевидцев произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Кристина Мялина была мастером спорта по тайскому боксу, многократным победителем соревнований по боевым искусствам.

После окончания карьеры профессиональной спортсменки работала тренером по фитнесу и тайскому боксу. 21 апреля тело 26-летней спортсменки было обнаружено на козырьке подъезда жилого дома на Кронштадтском бульваре в Москве.