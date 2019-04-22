Тело на козырьке подъезда: детали смерти чемпионки РФ

Экс-чемпионка по тайскому боксу Кристина Мялина, погибшая в результате падения с балкона 13 этажа, в день смерти была с мужчиной. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на жильцов дома на Кронштадтском бульваре в Москве, где произошла трагедия.
По словам жильцов, Мялина не жила в этом доме, в день смерти ее видели с мужчиной, который якобы давал показания полиции после случившегося.
Свидетели также сообщили, что девушка была нарядно одета — на ней были туфли, шляпка, в руках дорогая сумка.
Позже сумка и туфли были найдены на балконе, где, по всей видимости, находились Кристина и ее спутник перед падением. Там же были обнаружены бутылки из-под алкоголя.
К дому на Кронштадтском бульваре Кристина Мялина приехала на такси, выяснил «Московский комсомолец». По словам водителя, от спортсменки пахло перегаром.
В СК РФ заявили об отсутствии следов насильственной смерти на теле Мялиной. Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и очевидцев произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Кристина Мялина была мастером спорта по тайскому боксу, многократным победителем соревнований по боевым искусствам.
После окончания карьеры профессиональной спортсменки работала тренером по фитнесу и тайскому боксу. 21 апреля тело 26-летней спортсменки было обнаружено на козырьке подъезда жилого дома на Кронштадтском бульваре в Москве.