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Боксер Усик жестко прокомментировал выборы президента Украины 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, украинец Александр Усик прокомментировал итоги второго тура выборов президента Украины.
"У нас новый президент. Великолепно. Знаете, что очень интересно? Посмотреть на тех оборотней, которые сейчас будут переворачиваться, то есть они будут перевоплощаться в другое обличие.
На самом деле их нужно простить. Простить и посадить", — приводит слова боксера «Обозреватель».
Стоит отметить, что во втором туре после обработки 99,8% голосов протоколов Владимир Зеленский набрал 73,22%, а его соперник Петр Порошенко — 24,46%.
Ранее сообщалось, что UFC намерен расширить географию турниров.
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