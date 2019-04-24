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Российский боец UFC готов завершить карьеру после завоевания титула 

Газета.Ru + ещё 6 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов заявил, что может завершить карьеру в после завоевания чемпионского титула в промоушене.
"Когда хотел бы стать чемпионом? В конце года. Если выиграю один бой, думаю, они мне скорее всего дадут чемпионский поединок. Стать чемпионом UFC — моя цель. Я давно в спорте. Хочу добиться цели, выиграть пояс, тогда я буду доволен. Можно будет успокоиться, тогда я могу уже успокоиться и оставить спорт", — сказал Магомедшарипов в интервью Octagon TV.
Ранее глава UFC включил двух россиян в список будущих звезд организации.
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