Российский боец UFC готов завершить карьеру после завоевания титула

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов заявил, что может завершить карьеру в после завоевания чемпионского титула в промоушене.

"Когда хотел бы стать чемпионом? В конце года. Если выиграю один бой, думаю, они мне скорее всего дадут чемпионский поединок. Стать чемпионом UFC — моя цель. Я давно в спорте. Хочу добиться цели, выиграть пояс, тогда я буду доволен. Можно будет успокоиться, тогда я могу уже успокоиться и оставить спорт", — сказал Магомедшарипов в интервью Octagon TV.

Ранее глава UFC включил двух россиян в список будущих звезд организации.