Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер обвинил Головкина в жадности 

News.ru 6 часов назад
Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Бывший тренер казахстанского боксёра Геннадия Головкина Абель Санчес прокомментировал расставание со своим подопечным.
После девяти лет сотрудничества, рекордов и карьеры, достойной Зала славы, Головкин настаивал на новом варианте оплаты труда тренера. Жаль, что человек оказался настолько жадным и неблагодарным, что забыл о чести и этике, — приводит слова Санчеса журналист Джейми Мотта.
Головкин прекратил сотрудничество с Санчесом 25 апреля.
Профессиональный рекорд 37-летнего Головкина — 38 побед, одно поражение и одна ничья в 40 поединках.
Бывший претендент на пояс чемпиона мира Всемирной боксёрской организации (WBО) Евгений Чупраков выступит в главном бою на турнире в Екатеринбурге, писал News.ru.
News.ru: последние новости
Боксёр Усик призвал посадить «оборотней» после выборов на Украине Чупраков возглавит турнир RCC в Екатеринбурге Боксёр Головкин расстался со своим тренером
Бокс , Евгений Чупраков , Геннадий Головкин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Туктамышеву включили в топ-3 сексуальных спортсменок
Ралли «Дакар» пройдёт в Саудовской Аравии
Ольга Зайцева: нас оклеветали и опорочили честь
Олимпийский чемпион по шорт-треку завершил карьеру
Кокорин обвинил Соловчука
Видео
Олимпийская чемпионка упала в обморок во время интервью
Волейбол
Ковтун завершил карьеру
Фигурное катание Прочее
Тело на козырьке подъезда: детали смерти чемпионки РФ
Бокс
Суд над Кокориным возьмет паузу
Футбол Статьи
«Greenpeace может не волноваться»: российский футболист сбил птицу мячом
Футбол
Отца чемпиона мира по ММА до смерти избили полицейские
MMA
«Нечем больше заняться?! Пошли они к чертовой матери»
Фигурное катание
«Сколько час?»: Медведева разрешила отругать ее
Фигурное катание
На грани смерти: история Бережной и Сихарулидзе
Фигурное катание Статьи
Избитый Гулиевым американец обратился к россиянам
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение