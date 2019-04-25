Тренер обвинил Головкина в жадности 

Бывший тренер казахстанского боксёра Геннадия Головкина Абель Санчес прокомментировал расставание со своим подопечным.
После девяти лет сотрудничества, рекордов и карьеры, достойной Зала славы, Головкин настаивал на новом варианте оплаты труда тренера. Жаль, что человек оказался настолько жадным и неблагодарным, что забыл о чести и этике, — приводит слова Санчеса журналист Джейми Мотта.
Головкин прекратил сотрудничество с Санчесом 25 апреля.
Профессиональный рекорд 37-летнего Головкина — 38 побед, одно поражение и одна ничья в 40 поединках.
Бывший претендент на пояс чемпиона мира Всемирной боксёрской организации (WBО) Евгений Чупраков выступит в главном бою на турнире в Екатеринбурге, писал News.ru.