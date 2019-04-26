Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Шеннон Бригс заявил, что ему предложили провести поединок против бывшего абсолютного чемпиона украинца Владимира Кличко, передает "Советский спорт".
"В три часа ночи раздался звонок. Меня спросили, не хочу ли я подраться с Кличко? Я сказал, что готов к этому. Посмотрим, как все получится, но я был бы рад, если бы бой состоялся.
Серьезно, мне действительно предложили этот поединок. Если чемпион вернется, наступит настоящее землетрясение, будут гром и молния", — сказал Бриггс в эфире IFL TV.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его брат Владимир уступил в 2017 году британцу Энтони Джошуа из-за неправильной подсказки.