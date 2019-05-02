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Иранской спортсменке грозит тюрьма за выход на ринг без хиджаба 

Газета.Ru + ещё 2 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Власти Исламской Республики Иран приняли решение арестовать женщину-бойца Садаф Хадем, передает "Советский спорт".
Она стала первой иранской спортсменкой, которой удалось победить в международном боксерском матче.
Пои информации ближневосточных СМИ, вина Хадем в том, что она участвовала в поединке без хиджаба и в спортивных трусах. Все это нарушает законы государства, согласно которым женщины должны выходить на ринг в хиджабах и форме, полностью закрывающей тело. Кроме того, Хадем тренировалась под руководством мужчины, что также нарушает закон.
Федерация любительского бокса Ирана предпочла не участвовать в конфликте. Глава организации отметил, что Хадем не зарегистрирована у них и выступила на турнире в качестве частного лица.
Сама женщина и ее наставник Махьяр Моншипур отказались возвращаться на родину и попросили убежища во Франции, куда прибыли для участия в боксерском турнире.
Ранее зоозащитник раскритиковал Хабиба Нурмагомедова за поединок с медвежонком.
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Бокс , Хабиб Нурмагомедов , Советский спорт
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