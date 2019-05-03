Стали известны новые подробности о состоянии пережившего кому боксера

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон продолжает восстанавливаться после полученной травмы головного мозга и пережитой комы, сообщает "Советский спорт".

Стивенсон был введен в медикаментозную кому после поражения в бою против украинского боксера Александра Гвоздика. Бой состоялся 2 декабря. Представитель Украины нокаутировал Адониса, завоевав титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе. После поражения канадец был отправлен в реанимацию. По словам промоутера боксера Ивона Мишель, восстановление Стивенсона идет по плану.

"Я общался с Адонисом так же, как это было до травмы. Он идёт по своему пути. Он хорошо питается и проводит уик-энды дома. Мне сказали, что ему еще есть куда прогрессировать, но Стивенсон очень хорошо восстанавливается. Это касается и памяти и физической составляющей. Он все делает хорошо", — приводит слова Мишеля BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Стивенсон сделал первые шаги после выхода из комы.