Альварес намерен нокаутировать Джейкобса

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC в среднем весе Сауль Альварес прокомментировал предстоящую встречу с чемпионом мира по версии IBF Дэниелом Джейкобсом, передает "Советский спорт".

Мексиканец намерен добыть досрочную победу.

"Я готов, готов побить его и продолжить писать историю. Это то, что я делал всегда. Я боксер, способный совладать с любым стилем. Возможно, Джейкобс и больше меня, но это меня совсем не беспокоит.

Я нацелен нокаутировать его, и сделаю это", — цитирует атлета BoxingScene.

Бой пройдет в ночь с 4 на 5 мая в Лас-Вегасе.