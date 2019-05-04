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Альварес намерен нокаутировать Джейкобса 

Газета.Ru + ещё 18 19 часов назад
Фото: Газета.Ru
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC в среднем весе Сауль Альварес прокомментировал предстоящую встречу с чемпионом мира по версии IBF Дэниелом Джейкобсом, передает "Советский спорт".
Мексиканец намерен добыть досрочную победу.
"Я готов, готов побить его и продолжить писать историю. Это то, что я делал всегда. Я боксер, способный совладать с любым стилем. Возможно, Джейкобс и больше меня, но это меня совсем не беспокоит.
Я нацелен нокаутировать его, и сделаю это", — цитирует атлета BoxingScene.
Бой пройдет в ночь с 4 на 5 мая в Лас-Вегасе.
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