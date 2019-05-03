Анти-Рокки против лучшего боксёра современности

В ночь с субботы на воскресенье пройдёт один из самых ожидаемых боксёрских поединков этого года. Признанный большинством независимых экспертов лучшим боксёром вне зависимости от весовых категорий Сауль Альварес будет отстаивать принадлежащие ему три чемпионских пояса в бою с претендентом Дэниэлом Джейкобсом, человеком с интересной судьбой.

Любимец «русских» боксёров

Геннадий Головкин и Сразу оговорюсь, что в Америке, особенно в специфической бойцовской среде, русскими называют не только энтических русских или россиян, но и всех представителей постсоветского пространства. Поэтому Александр Усик Василий Ломаченко для них такие же русские боксёры, как Сергей Ковалёв . Так вот у нынешнего претендента на титулы Даниэля Джейкобса дела именно с русскими складывались хуже не придумаешь, в отличие от киношного героя Рокки Бальбоа, сокрушившего Ивана Драго.

В 2010 году он вёл по очкам после первой трети боя в бою с Дмитрием Пирогом, пока не попал под пушечную правую россиянина. В пятом раунде он дважды оказывался на полу, а во второй раз так и не смог прийти в себя. Эта победа и сделала звездой нынешнего депутата Госдумы Пирога. Второе и последнее поражение Джейкобс потерпел два года назад от казахстанца Геннадия Головкина и также пережил тяжёлый нокдаун, но сумел завершить бой, проиграв по очкам. Наконец, свой нынешний титул IBF Джейкобс завоевал в бою с представителем ближнего зарубежья и победил украинца Сергея Деревянченко . Однако концовка поединка осталась за украинцем, а один из судей отдал предпочтение Деревянченко совершенно не без оснований. Победа выглядела как минимум очень сомнительной.

Победа над раком

После поражения от Пирога тёмная полоса в жизни Джейкобса затянулась и почернела. У него начались проблемы с левой ногой при ходьбе. Врачи и сам спортсмен думали, что дело в защемлённом нерве, но на самом деле между позвонками у него разрослась злокачественная опухоль. Однажды Джейкобс даже не смог самостоятельно подняться с кровати. Только своевременное медицинское вмешательство помогло спасти жизнь бойцу, однако даже после успешного лечения никто из врачей не мог обещать Даниэлю, что он будет ходить, а не то что боксировать.

Сеансы химиотерапии сделали из молодого пышущего здоровьем атлета немощного человека, страдающего лишним весом, одышкой и передвигающегося с помощью трости. Он мог начать новую жизнь вне бокса, но проблемы с деньгами заставили его попытаться сделать невозможное. Год упорных тренировок и преодоления себя помогли ему вернуться на ринг в кротчайшие сроки. Уже в конце 2012 года он вышел на бой против Джоша Латерана, победил его нокаутом в первом раунде и начал новое восхождение к вершине.

Долгая карьера

Впервые чемпионский пояс Джейкобс завоевал в 2009 году. В поединке с Ише Смитом молодой 22-летний парень стал обладателем пояса WBO NABO. С тех пор он всё время оставался в числе топовых средневесов, проигрывал только лучшим, а в 2014 году завоевал титул и по одной из самых престижных мировых версий — WBA, который успешно защищал на протяжении трёх лет до встречи с Головкиным. И сейчас к бою с Альваресом Джейкобс подходит с чемпионским поясом и в отличной форме, хотя позади уже десять лет выступлений на высочайшем уровне.

Реальные шансы на успех с Альваресом

В боксе правило двойного неравенства не действует. То есть если боксёр А побил боксёра В, а тот расправился с боксёром С, то это не значит, что С не может выиграть у А. Козыри для того, чтобы доставить Альваресу проблемы у Джейкобса есть. Во-первых, это значительное преимущество в росте (около 7 см), во-вторых, неудобная техника для Альвареса, который всегда привык успешно контратаковать более читаемых оппонентов. Есть в арсенале у американца и хороший удар, пусть и не такой бронебойный как у Геннадия Головкина, но при этом и его атаки не столь прямолинейны как у казахстанца. Всё это делает предстоящий бой интересным и достаточно конкурентным.

Судьи не дадут выиграть Джейкобсу

Один из коллег как-то спросил меня: «Альварес — мексиканец, Джейкобс — американец. Если бой пройдёт в США, сможет ли он рассчитывать на домашнее судейство?» На самом деле всё с точностью до наоборот. Домашнее судейство в Лас-Вегасе будет обеспечено как раз Альваресу, который идеальный герой для сходящей с ума по боксу латинской части Соединённых Штатов. Даже в бою с великим Мейвезером, где Альвареса били как Сидорову козу, один из судей ухитрился дать ничью. Деклассировать лучшего средневеса мира у Джейкобса точно не получится, а в случае близкого боя рассчитывать на судейскую благосклонность ему не стоит. Выход один — постоянно давить в надежде на нокаут, пусть это может обернуться и против него самого.