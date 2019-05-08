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Дебют Усика в супертяжелом весе отменен 

Lenta.ru + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский боксер Александр Усик не сможет встретиться на ринге с камерунцем Карлосом Такамой из-за травмы. Об этом в Twitter-аккаунте рассказал промоутер Эдди Хирн.
По словам Хирна, Усик был вынужден отложить поединок из-за травмы бицепса. Бой был запланирован на 25 мая и должен был стать дебютным для 32-летнего украинца в тяжелой весовой категории. Новая дата поединка будет объявлена позднее.
В последний раз боксер выходил на ринг в ноябре 2018-го и победил британца Тони Белью. Усик защитил пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).
Он ни разу не уступал в профессиональном боксе. Украинец одержал 16 побед, 12 из них нокаутом.
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