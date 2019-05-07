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Фьюри рассказал о конфликте с Джошуа 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Reuters
Британский тяжеловес Тайсон Фьюри поведал о перепалке с соотечественником Энтони Джошуа, передает "Советский спорт".
Фьюри заявил, что непобежденный боксер побоялся развития конфликта, произошедшего во время подготовки к Олимпийским играм 2012 года: тогда Тайсон предложил продолжить выяснения отношений на улице, но Джошуа якобы побоялся.
"У нас был спарринг. Тогда Джошуа был боксёром-любителем. Он провел несколько классных раундов, но затем я начал наносить удары по корпусу, он ушёл в угол и начал поднимать ноги, защищая себя. В зале было около 10 человек, все они видели это. Затем я опустил руки, он попытался меня ударить, но я начал уворачиваться, он не мог по мне попасть.
Джошуа производит впечатление духовного человека, да? Но когда мы стояли лицом к лицу и я предложил ему выйти на улицу, чтобы поговорить, он наделал в штаны! Неважно, сколько тогда я весил и в какой форме был, я бы надрал ему задницу. Если бы мне предложили выйти на улицу, да и неважно кто, я бы вышел и дал ему в рожу", — цитирует Фьюри WorldBoxingNews.
Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC вернется к боям после проблем с психикой.
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Бокс , Энтони Джошуа , Тайсон Фьюри , Советский спорт
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