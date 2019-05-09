Владимир Кличко хочет возглавить партию УДАР вместо брата

Бывший боксер Владимир Кличко планирует уйти в политику вслед за своим братом Виталием , передает "Советский спорт".

На ближайших парламентских выборах он может подменить своего брата на посту лидера партии УДАР.

"У Володи еще много дел, которые надо закончить. Тут речь не только о бизнесе. Очень многое зависит от того, будут ли выборы досрочные или срочные", — сообщали источник из окружения политика.

Окончательное решение Владимир Кличко озвучит в июне.

В настоящий момент Виталий Кличко занимает место мэра Киева.