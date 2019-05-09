Бывший боксер Владимир Кличко планирует уйти в политику вслед за своим братом Виталием, передает "Советский спорт".
На ближайших парламентских выборах он может подменить своего брата на посту лидера партии УДАР.
"У Володи еще много дел, которые надо закончить. Тут речь не только о бизнесе. Очень многое зависит от того, будут ли выборы досрочные или срочные", — сообщали источник из окружения политика.
Окончательное решение Владимир Кличко озвучит в июне.
В настоящий момент Виталий Кличко занимает место мэра Киева.
По данным СМИ, украинскому боксеру также предлагают вернуться на ринг. За бой спортсмену предлагают до $80 млн Ранее сообщалось, что дебют украинского бойца Александра Усика в супертяжеловесах был отменен.