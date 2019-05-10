Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тайсон назвал украинского боксёра Ломаченко балериной 

RT на русском + ещё 7 13 часов назад
Фото: Reuters
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе американец Майк Тайсон заявил, что хотел бы увидеть бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBO украинцем Василием Ломаченко и его соотечественником Джервонтой Дэвисом.
«Ломаченко на ринге — это балерина. Есть молодой парень из Балтимора, его зовут Джервонта Дэвис. Пока он ещё не готов к бою с Ломаченко, однако я бы хотел, чтобы они подрались через два года», — цитирует Тайсона BoxingNews24.
По предворительной информации свой следующий бой Ломаченко проведёт в конце лета против британца Люка Кэмпбелла за вакантный пояс чемпиона WBC в лёгком весе.
Ранее сообщалось, что Алекандр Усик может провести бой с Энтони Джошуа в декабре.
RT на русском: последние новости
СМИ: Владимир Кличко задумался о политической карьере Джошуа заявил, что готов выйти на поединок с Усиком Российский боец Заяц сразится с бразильцем Сильвой за титул чемпиона М-1 Global
Бокс , Энтони Джошуа , Люк Кэмпбелл , Василий Ломаченко , Майк Тайсон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никому не нужен: Денисов прячется от «Локомотива»
«Так нельзя»: почему Россия бросила играть с Норвегией50
«Краснодару» напомнили о невозможности увольнения Мамаева
Болеющий за «Спартак» Назаров оскорбил «Зенит»7
Тухель не отдаст Неймару капитанскую повязку
Видео
Медведева послала воздушный поцелуй хейтерам
Фигурное катание
Реальный срок: Кокорин и Мамаев услышали вердикт
Футбол
Владимир Путин вышел на лед
Хоккей
Приговор «стулу Кокорина» не спешат оспаривать
Футбол
С новым телом: как Канада изменила Медведеву
Фигурное катание Статьи
Больше года тюрьмы? Кокорина и Мамаева могут посадить
Футбол
Жена Кокорина: «У него карьера ### закончена»
Футбол
Стыд умер. На матче «Спартака» устроили «разврат»
Баскетбол
Чемпион России? Прояснилась судьба медали Кокорина
Футбол
Наручники и слезы: как осудили Кокорина и Мамаева
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение