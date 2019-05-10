Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе американец Майк Тайсон заявил, что хотел бы увидеть бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBO украинцем Василием Ломаченко и его соотечественником Джервонтой Дэвисом.
«Ломаченко на ринге — это балерина. Есть молодой парень из Балтимора, его зовут Джервонта Дэвис. Пока он ещё не готов к бою с Ломаченко, однако я бы хотел, чтобы они подрались через два года», — цитирует Тайсона BoxingNews24.
По предворительной информации свой следующий бой Ломаченко проведёт в конце лета против британца Люка Кэмпбелла за вакантный пояс чемпиона WBC в лёгком весе.
Ранее сообщалось, что Алекандр Усик может провести бой с Энтони Джошуа в декабре.