Сын Константина Цзю завоевал титул чемпиона Австралии по боксу

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Тим Цзю завоевал титул чемпиона Австралии в весовой категории до 69,9 кг. В 10-раундовом поединке в среду в Сиднее Цзю выиграл у австралийца Джоэля Камиллери по очкам единогласным решением судей.

Все судьи отдали победу Цзю — 99:91, 98:92, 99:91. Поединок стал главным событием турнира, впервые бой Тима Цзю был показан по системе платных телетрансляций. Теперь на счету 24-летнего Цзю 13 побед (10 — нокаутом) и ни одного поражения. Он прервал серию из пяти досрочных побед.

Тим Цзю дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года, выиграв у австралийца Зоррана Кэсседи по очкам. Титул чемпиона Австралии стал для него третьим в профессиональной карьере, ранее он завоевывал пояс чемпиона континентальной Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и временный титул чемпиона Океании по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Бой с Камиллери стал первым из планируемых четырех поединков с сильнейшими боксерами Австралии. Промоутеры Цзю намерены организовать ему бои также с Майклом Дзерафой, Дуайтом Ритчи и бывшим чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Джеффом Хорном. Также у них имеются предложения о проведении боев в России и США.

В послужном списке Камиллери теперь 17 побед (8 нокаутом), 6 поражений, 1 ничья.