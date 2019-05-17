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Чемпион мира Уайлдер рассказал о допинге в боксе 

Lenta.ru + ещё 13 2 часа назад
Фото: Reuters
Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Деонтей Уайлдер рассказал о распространенности допинга в боксе. Слова тяжеловеса приводит «Би-Би-Си».
«Парни на допинге думают, что умны. Они хотят обмануть систему. Запрещают один препарат, а в этот момент уже создается другой, который еще не научились выявлять. Многие боксеры используют допинг. Я знаю, что им в этом помогают доктора. Как по мне, это просто стыд — употреблять запрещенные препараты, мухлевать в таком жестком спорте», — заявил Уайлдер.
Ранее в мае американский боксер объяснил свои слова о желании убить соперника на ринге.
«Это единственный вид спорта, где ты можешь убить человека и получить за это деньги. Так почему бы мне этим не воспользоваться?» — отметил Уайлдер.
18 мая он проведет защиту титула против соотечественника Доминика Бризила. Уайлдер остается непобежденным на профессиональном ринге. Он одержал 40 побед, 39 из которых — нокаутом. Один его бой закончился вничью: в декабре 2018-го американец не сумел одолеть британца Тайсона Фьюри.
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Бокс , Деонтей Уайлдер , BBC News
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