Уайлдер расказал о баснословном гонораре за бой с Джошуа 

Американский боксер Деонтей Уайлдер прокомментировал возможный бой с британцем Энтони Джошуа, передает "Советский спорт".
Атлет расскахал об огромном гонораре, который могут получить непобежденные спортсмены за свое противостояние.
"Совершенно определённо моя команда понимает, каковы масштабы такого события. Супертяжелый дивизион сейчас очень интересен, деньги в спорте крутятся просто огромные. Одно дело наблюдать за бойцами и знать, на что они способны, но вся деловая сторона — это совершенно другое.
Вот почему я ценю мою команду, пытающуюся объяснить мне некоторые вещи, потому что иногда это бывает сложно. Аль Хаймон и Шелли Финкель крутятся в боксе на двоих уже более 60 лет. Так почему бы им не знать, что они делают? Они работали с большими чемпионами, практически со всеми. Им виднее. Они знают, как вывести бойца на следующий уровень, а потом и на вершину. Думаю, таким людям можно доверять. Бой с Джошуа может принести нам $ 100 млн", — цитирует Уайлдера Metro.
Ранее чемпион мира Уайлдер рассказал о допинге в боксе.