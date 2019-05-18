Уайлдер расказал о баснословном гонораре за бой с Джошуа

Атлет расскахал об огромном гонораре, который могут получить непобежденные спортсмены за свое противостояние.

"Совершенно определённо моя команда понимает, каковы масштабы такого события. Супертяжелый дивизион сейчас очень интересен, деньги в спорте крутятся просто огромные. Одно дело наблюдать за бойцами и знать, на что они способны, но вся деловая сторона — это совершенно другое.

Вот почему я ценю мою команду, пытающуюся объяснить мне некоторые вещи, потому что иногда это бывает сложно. Аль Хаймон и Шелли Финкель крутятся в боксе на двоих уже более 60 лет. Так почему бы им не знать, что они делают? Они работали с большими чемпионами, практически со всеми. Им виднее. Они знают, как вывести бойца на следующий уровень, а потом и на вершину. Думаю, таким людям можно доверять. Бой с Джошуа может принести нам $ 100 млн", — цитирует Уайлдера Metro.

Ранее чемпион мира Уайлдер рассказал о допинге в боксе.