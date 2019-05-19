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Определились финалисты Всемирной боксёрской серии 

News.ru + ещё 15 6 часов назад
Фото: ТАСС
В Глазго прошли вторые полуфинальные бои Всемирной боксёрской серии в первом полусреднем и наилегчайшем весе. В главном бою вечера белорусский боксёр Иван Баранчик (19-1, 12 КО) уступил по очкам шотландскому боксёру Джошу Тейлору (15-0, 12 КО). В шестом раунде Баранчик оказался в нокдауне, а по итогам 12 раундов судьи отдали победу его оппоненту (117-109 и 115-111 дважды). В финале Тейлор встретится с американцем Реджисом Прогрейсом.
В со-главном бою вечера очередную молниеносную победу одержал японец Наоя Иноуэ (18-0, 16 КО). В полуфинале он нокаутировал во втором раунде пуэрториканца Эммануэля Родригеса (19-1, 12 КО). Первый раз он отправил в нокдаун соперника левым боковым, затем уронил ударом по корпусу, а после третьего нокдауна во втором раунде рефери остановил поединок. В итоге путь Иноуэ в финал, где его соперником станет легендарный филиппинец Нонито Донэр, составил всего три раунда. Кроме того японец получил в придачу к своему титулу WBA пояс IBF в легчайшем весе.
Как сообщал News.ru, российский боксёр Евгений Чупраков победил в Екатеринбурге венесуэльца Александра Муньоса.
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Бокс , Евгений Чупраков , Джош Тейлор
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