Мейвезер опубликовал видео с кучей денег

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather) 16 Май 2019 в 12:36 PDT Непобеждённый чемпион мира в полусреднем весе Флойд Мейвезер-младший (50-0, 27 КО) в очередной раз похвастал своим богатством. В своём «инстаграме» американец опубликовал видео, на котором он сидит за столом, на котором аккуратно разложены пачки со стодолларовыми купюрами. «Скажите, сколько здесь?» — обратился Мейвезер к подписчиков, коих его личная страница насчитывает почти 23 миллиона.

В комментариях под видео пользователи предположили, что на столе порядка $ 1 млн Последний бой, занесённый в профессиональный рекорд Флойда, состоялся в августе 2017 года, тогда он победил экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора , для которого тот поединок был дебютным в боксе.

В декабре 2018 года Мейвезер провёл выставочный бой с японцем Тенсином Нацукавой, нокаутировав того менее чем за один раунд. Также не так давно ходили слухи, что американец проведёт повторный бой с Мэнни Пакьяо.