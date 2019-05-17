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Мейвезер опубликовал видео с кучей денег 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Непобеждённый чемпион мира в полусреднем весе Флойд Мейвезер-младший (50-0, 27 КО) в очередной раз похвастал своим богатством. В своём «инстаграме» американец опубликовал видео, на котором он сидит за столом, на котором аккуратно разложены пачки со стодолларовыми купюрами. «Скажите, сколько здесь?» — обратился Мейвезер к подписчиков, коих его личная страница насчитывает почти 23 миллиона.
В комментариях под видео пользователи предположили, что на столе порядка $ 1 млн Последний бой, занесённый в профессиональный рекорд Флойда, состоялся в августе 2017 года, тогда он победил экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, для которого тот поединок был дебютным в боксе.
В декабре 2018 года Мейвезер провёл выставочный бой с японцем Тенсином Нацукавой, нокаутировав того менее чем за один раунд. Также не так давно ходили слухи, что американец проведёт повторный бой с Мэнни Пакьяо.
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Бокс , Конор Макгрегор
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