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Серебряный призер ОИ хочет провести бой против Поветкина 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Джо Джойс признался, что заинтересован в поединке против российского боксера Александра Поветкина, передает "Советский спорт".
По словам британца, его бой против экс-чемпиона мира по версии WBA Regular может состояться уже этим летом.
"Это был бы интересный бой, и это один из возможных вариантов. Я хочу получить поединок с по-настоящему сильным соперником. 13 июля станет большим днём для супертяжелого веса", — приводит слова Джойса BoxingScene.
Ранее сообщалось, что Поветкин рассказал, что бы было с Конором Макгрегором в СССР.
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Бокс , Конор Макгрегор , Александр Поветкин , Джо Джойс , Советский спорт
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