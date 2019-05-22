Серебряный призер ОИ хочет провести бой против Поветкина 

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Джо Джойс признался, что заинтересован в поединке против российского боксера Александра Поветкина, передает "Советский спорт".
По словам британца, его бой против экс-чемпиона мира по версии WBA Regular может состояться уже этим летом.
"Это был бы интересный бой, и это один из возможных вариантов. Я хочу получить поединок с по-настоящему сильным соперником. 13 июля станет большим днём для супертяжелого веса", — приводит слова Джойса BoxingScene.
Ранее сообщалось, что Поветкин рассказал, что бы было с Конором Макгрегором в СССР.