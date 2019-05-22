Александр Усик: Я занимался боксом из-за желания отомстить

Обладатель титулов чемпиона мира по версиям WBC/WBO/IBF в тяжёлом весе (до 90,7 кг) украинец Александр Усик (16-0, 12 КО) дал интервью западным СМИ во время визита на кинофестиваль в Каннах, куда он отправился вместе с чемпионом WBA/WBO в лёгком весе Василием Ломаченко

В беседе Александр вспомнил о любительской карьере и тренере Анатолии Ломаченко. Напомним, что в данный момент Александр восстанавливается после травмы бицепса и его возвращение в ринг предварительно запланировано на конец лета-начало осени.

— Я вот сижу здесь и разговариваю с вами, поддерживаю своего друга Василия Анатольевича Ломаченко. Просто у него сегодня вечером крутое событие будет и вот мы разговариваем. Это всё сделал бокс. Это всё благодаря боксу.

— Расскажите, как вы начали боксировать, вы говорили, что это было немного поздно?

— Я в 15 лет пришёл в зал. Меня в первый же день мягко говоря чуть-чуть побил другой парень и единственное желание заниматься боксом было из-за жажды ему отомстить, но потом эта месть переросла во что-то другое. Я просто полюбил этот вид спорта. Почему-то я решил, что именно этим видом спорта я должен заниматься и должен достичь в нём каких-то результатов.

— У вас была отличная любительская карьера, можете рассказать о своей любительской карьере и также об украинской школе бокса, которая вас обучила?

— Я не могу вам об этом рассказать, потому что каждый может это увидеть на видео. Единственное, что могу рассказать из аматоров — у нас была сумасшедшая команда, которую создал Анатолий Николаевич Ломаченко. Мы смотрели на Василия и делали то, что он делает. У нас получалось, мы боксировали, выигрывали.

— Это как раз то, о чём я хотел поговорить. Можете рассказать об Анатолии Ломаченко, человеке, который был как отец и учитель для вас? Что вы переняли от него?

— Вот так и могу рассказать. Он — отец и учитель, и остаётся им по сей день. Бывает жизненная ситуация, когда ты не знаешь, как поступить: сделать шаг назад или шаг вперёд, или развернуться. Слава богу, что есть такой человек, с которым можно посоветоваться. Он однозначно подведёт к тому, что ты должен сделать этот шаг. Он не будет тебе советовать, как это делать. Он подведет тебя к тому, чтобы ты начал делать этот шаг. Он подведёт к тому, что, если не ты, то никто тебе не поможет. Я так подзадумался и понял, что да, действительно.

— Какие у вас самые яркие воспоминания о любительской карьере?

— Тренировки, которые мы проводили. Даже не соревнования, которые мы выигрывали, а та отдельная жизнь на тренировочных базах, на олимпийских базах. Эта жизнь была очень интересная, тяжёлая и очень насыщенная. За этой тяжёлой работой шли какие-то победы на чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх. Вспоминается вот эта жизнь, которая была очень красочной. Например, когда ты бежишь 40 км, ты знаешь, что впереди бегут твои коллеги, друзья. Ты за ними, и кто-то ещё за тобой. Это очень долгое время, ты бежишь 4 часа без остановки. Ты так кайфуешь, что ты не один, что впереди тебя кто-то бежит, а ещё и сзади. Это очень круто.