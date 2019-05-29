Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев выступил за переизбрание руководства Международной ассоциации бокса (AIBA). Слова Кремлева предоставила ТАСС пресс-служба Федерации бокса России.
По мнению Кремлева, переизбрание руководство поможет AIBA вернуть статус признания Международного олимпийского комитета (МОК).
"Надо переходить от слов к делу, созвать внеочередной конгресс, куда нужно пригласить наблюдателей из МОК, спортивного сообщества, и на котором провести выборы и поменять всю систему полностью — переизбрать все руководство AIBA, — сказал Кремлев, который также является членом исполкома AIBA. — Главное, чтобы управлять боксом пришли не олигархи или коррупционеры, а люди, которые действительно хотят развивать и популяризировать бокс по всему миру".