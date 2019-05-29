Олимпийский чемпион по боксу Тищенко оспорит чемпионский титул

Олимпийский чемпион по боксу и перспективный профессионал первого тяжёлого веса Евгений Тищенко (4-0, 2 КО) проведет бой против действующего чемпиона Африки Абрахама Табула (16-1-1, 13 КО) 16 сентября в рамках шоу бокса на Международном боксёрском форуме. На кону будет стоять пояс WBO Intercontinental в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Абрахам Табул выступает как профессионал с 2016 года. В этом году он завоевал свой первый титул в карьере и вошел в рейтинг WBO, где занимает 13-ю строчку в тяжелом весе.

Дебют Тищенко в профессиональном боксе состоялся меньше года назад, и за это время он провел четыре успешных боя. Впервые он выйдет на 10-раундовый поединок. Титул WBO Intercontinental является вакантным, и победа в этом поединке даст возможность одному из боксеров попасть в десятку сильнейших в рейтинге Всемирной боксерской организации.

Как сообщал News.ru, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал о шагах по спасению олимпийского бокса.