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Кудряшов рассказал об ожиданиях от боя с Макабу 

News.ru + ещё 2 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский боксёр первого тяжёлого веса Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от предстоящего 16 июня поединка в главном событии боксёрского турнира в Екатеринбурге в рамках Международного боксёрского форума. Соперником россиянина будет конголезец Илунга Макабу.
Я чувствую большую ответственность, но не только из-за серьёзного пояса, который будет стоять на кону, а главным образом потому, что это будет главный бой на Международном боксёрском форуме в Екатеринбурге. Мы оба бьющие боксёры. У нас почти 50 нокаутов на двоих, поэтому это будет на сто процентов жаркое шоу. Думаю, всё будет в порядке и победа останется за мной, — рассказал Кудряшов News.ru.
Также боксёр отметил, что проходит подготовку к бою в зале Buppas Coach у Андрея Ивичука и уже прошёл вместе с тренером притирку друг к другу.
Полностью интервью с Кудряшовым читайте на сайте News.ru в разделе «Спорт».
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