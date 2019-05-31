Кудряшов рассказал об ожиданиях от боя с Макабу

Российский боксёр первого тяжёлого веса Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от предстоящего 16 июня поединка в главном событии боксёрского турнира в Екатеринбурге в рамках Международного боксёрского форума. Соперником россиянина будет конголезец Илунга Макабу.

Я чувствую большую ответственность, но не только из-за серьёзного пояса, который будет стоять на кону, а главным образом потому, что это будет главный бой на Международном боксёрском форуме в Екатеринбурге. Мы оба бьющие боксёры. У нас почти 50 нокаутов на двоих, поэтому это будет на сто процентов жаркое шоу. Думаю, всё будет в порядке и победа останется за мной, — рассказал Кудряшов News.ru.

Также боксёр отметил, что проходит подготовку к бою в зале Buppas Coach у Андрея Ивичука и уже прошёл вместе с тренером притирку друг к другу.