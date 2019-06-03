Энди Руис хочет реванш с Джошуа

Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO полон желания вновь сразиться с британским чемпионом. Сам Джошуа тоже не против.

"Я не спрашивал про реванш до боя. Так сильно был уверен, что выиграю. Но я собираюсь побить его и вернуть свои титулы", — цитирует Энтони "Bjpenn".

Напомним, что в прошедшее воскресенье Руис дважды отправил Джошуа в нокаут, после чего было зафиксировано техническое поражение.

Ранее сообщалось, что прославленный боксер Хэй остался в восторге от победы Руиса.