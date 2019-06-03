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Энди Руис хочет реванш с Джошуа 

Газета.Ru + ещё 90 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".
Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO полон желания вновь сразиться с британским чемпионом. Сам Джошуа тоже не против.
"Я не спрашивал про реванш до боя. Так сильно был уверен, что выиграю. Но я собираюсь побить его и вернуть свои титулы", — цитирует Энтони "Bjpenn".
Напомним, что в прошедшее воскресенье Руис дважды отправил Джошуа в нокаут, после чего было зафиксировано техническое поражение.
Ранее сообщалось, что прославленный боксер Хэй остался в восторге от победы Руиса.
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Бокс , Советский спорт
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