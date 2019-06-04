Толстый Рокки

Энди Руис-младший стал звездой за ночь — ему удалось сокрушить одного из главных тяжеловесов планеты, чемпиона Энтони Джошуа . Но на самом деле американец мексиканского происхождения давно и уверенно рубится на самом высоком уровне. В чем сила нового чемпиона мира и почему его всегда недооценивали — в материале «Ленты.ру».

Хорошего чемпиона должно быть много

Отныне у всякого, кого упрекали за лишние сантиметры на талии, есть что на это ответить. Ведь 2 июня 2019 года мексиканский здоровяк Энди Руис-младший, сокрушив чемпиона в тяжелом весе Энтони Джошуа, доказал, что атлетическое телосложение — это еще не залог успеха.

Простой болельщик не ждал подобного от уроженца Калифорнии. Только ленивый не подшучивал над забавным контрастом на процедуре взвешивания: точеная, мощная фигура Джошуа с зашкаливающим количеством кубиков пресса возвышалась над упитанным Руисом, который к тому же был ниже соперника на 10 сантиметров. Хотя спорт не раз доказывал нам, что внешность обманчива, едва ли кто-то ставил в этом поединке на американского боксера. Даже учитывая его вполне приличные результаты (33 победы при единственном поражении) и явное преимущество в опыте над британским чемпионом.

Внешний вид Руиса и тот факт, что он принял бой на коротком уведомлении, имея лишь 40 дней на подготовку, сказывались на котировках букмекеров. Да и суперзвездный статус Джошуа — его едва ли могли представить лежащим на канвасе.

Но первый же вояж британца за океан закончился провалом. Многие увидели в триумфе Руиса-младшего сказку, наподобие истории вымышленного тяжеловеса-неудачника из Филадельфии Рокки Бальбоа. Сам автор этого культового персонажа, чья легендарная пробежка вдохновила не одно поколение боксеров, через социальные сети выразил свой респект Руису. Но так ли чудесна его победа? Кто этот парень и на что он способен?

Тревожные для Джоуша звонки были слышны еще до стартового гонга. Даже в роликах на YouTube видно, что у Руиса отличная школа, а, главное, скорость, которая явно не сочетается с образом грузного громилы.

Энди родился в Южной Калифорнии в семье выходцев из Мексики. Бокс — культовый вид спорта для предков будущего чемпиона. В одном из интервью Руис-младший признается, что в детстве его заставлял боксировать отец.

Грозного любителя из него вылепил кубинский тренер Фредди Феррер. Сам специалист карьеру в профессионалах построить не смог, ограничившись единственным боем в 1982-м, но явно постарался над огранкой таланта подчиненного. Руис сметал соперников в любительском ринге, наколотив устрашающий рекорд в 105 побед при пяти поражениях. Боксер почти попал в олимпийскую сборную Мексики и имел шансы выступить на Олимпиаде в Пекине, но в итоге не прошел в состав. Спустя год после неудачи боксом он уже зарабатывал.

Первые шаги в профессиональном боксе Руис сделал на мексиканской земле. После трех побед подряд на исторической родине, он переправился на американскую сторону границы, где продолжил победное шествие по отелям и казино западных и южных штатов.

Молниеносные и мощные удары принесли Руису кличку Разрушитель. А судьба даже свела его с легендарным тренером Фредди Роучем по прозвищу Кукарача. Слава этого наставника вышла далеко за пределы бокса, где он помог многим чемпионам. Среди учеников члена Зала боксерской славы такие ребята, как Владимир Кличко и Мэнни Пакьяо. Роуч также помогал и бойцам смешанного стиля (MMA), в частности, Жоржу Сен-Пьеру и звездам Голливуда — Микки Рурку Марку Уолбергу . Забавно, что даже знакомый с возможностями Руиса Роуч не верил, что американец побьет Джошуа. Но наверняка свой вклад в триумф мексиканца он тоже внес.

Первый титульный шанс Руис получил уже на четвертый год профессиональных выступлений. В Макао Разрушитель нокаутировал американца Джо Хэнкса по прозвищу Будущее и стал интерконтинентальным чемпионом в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

23-летний Руис по-взрослому контролировал центр ринга и выцеливал атаки. В четвертом раунде он хлесткой двойкой отправил соперника в нокдаун. Хэнкс поднялся на счет десять только чтобы улететь на канаты уже после следующей молниеносной атаки Энди. Кстати, характерным жирком последний отличался уже тогда.

Свой первый пояс Руис защитит еще три раза, и в 2016-м американцу дадут право биться за полноценный титул чемпиона мира по версии WBO. Соперником выступил непобежденный на тот момент Джозеф Паркер . Боксеры прошли всю дистанцию в 12 раундов. Энди проиграл раздельным решением. Впрочем, поединок прошел на территории Паркера в Окленде — бейся они в другом месте, результат мог оказаться другим.

Неудача в Новой Зеландии осталась единственной в карьере Руиса. Но его все равно продолжали недооценивать. Увы, именно из-за нестандартной для спортсмена внешности.

«Несмотря на победы, никто не ценит Руиса как боксера из-за того, что он похож на слизня. Про него так и говорят: «жирный слизень, но с быстрыми руками», — это характеристика от промоутера Боба Арума

Сам же боксер, готовясь к бою против Джошуа, сбросил больше шести килограммов (при этом перевесил оппонента на девять). Ключом к этому стал полный отказ от фастфуда. Иронично, что при этом российский промоутер Андрей Рябинский назвал триумф Руиса «рекламой нездорового питания».

Требуем сиквела

Сторона Джошуа, в одну ночь лишившегося всех четырех титулов, предсказуемо заговорила о повторном поединке. Дирижер главных противостояний в тяжелом весе Эдди Хирн подстраховался — в контракте Руиса есть пункт о незамедлительном реванше. Предположительно, этот бой состоится уже в ноябре-декабре 2019-го.

Во вселенной, где Руис предсказуемо проиграл британцу, Джошуа был обязан выходить и защищать титулы поздней осенью 2019-го против Кубрата Пулева — того самого любвеобильного болгарина, чья лицензия на выступления в США сгорела из-за того, что боксер бесцеремонно поцеловал в губы спортивную репортершу.

Теперь же британец вновь выйдет в ринг против Руиса. И на этот раз у последнего будет почти полгода на подготовку. Хотя бывший чемпион храбрится. «Я вылезал и из большего дерьма, чем это поражение. Если бы обращал внимание на неудачи, то не двигался бы вперед», — уверяет Джошуа. Однако похвастаться историей падений и взлетов наподобие той, что есть у Цыганского Короля Тайсона Фьюри, британский атлет явно не в состоянии. Остается только гадать, что раскоронованный Энтони считает дерьмом.

Да, Руис — слон в посудной лавке Эдди Хирна. Но помимо планов в тяжелом весе его триумф больно ударил по мифу о неуязвимости отдельных величин в мировом боксе. По сути, само противостояние американца с Джошуа — прямое следствие подбора соперника с наименьшим риском. Просто в данном случае все пошло, мягко говоря, не по плану. Изначально, Джошуа должен был биться с уроженцем Бруклина Джарреллом Миллером — боксером куда менее раскрученным, чем сам британец. И от которого, как и от Руиса, чудес на ринге не ждали.

Крупные боксерские поединки должны сложиться. Должны быть просчитаны. Теперь же Руис как минимум серьезно отложил другое ожидаемое противостояние — бой Бронзового Бомбардировщика против Джошуа. А ведь если Руис сумеет удержать титулы во встрече с уже бывшим чемпионом, продать схватку побитого британца с нокаутером Уайлдером будет еще сложнее.

Итак, миф пал. На сайте британского «Би Би Си» черным по белому написано: «Энтони Джошуа теперь простой смертный». Колумнист Люк Редди предостерегает британца. «Критика болельщиков может больно задеть. Сделать чемпиона уязвимым», — пишет он. И действительно, помимо крепких ударов по корпусу, что англичанин пропустил в «Мэдисон Сквер Гарден», ему предстоит выдержать немало атак уже со стороны прессы и фанатов. И тут уже никакой гонг не поможет.

Для Руиса загадывать дальше второго боя против Джошуа нет смысла. Если он все-таки Рокки, то теперь он попадает в сиквел. И местный Аполло Крид теперь уже знает, к чему готовиться.