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Почему у Усика отобрали чемпионский пояс 

Рамблер + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Боксерская организация WBC присвоила украинскому экс-чемпиону мира по боксу в первом тяжелом весе Александру Усику статус «чемпиона в отпуске». Об этом сообщает ESPN.
Таким образом, Усика лишили полноценного титула, а пояс WBC объявили вакантным. В организации отметили, что приняли такое решение, чтобы боксер мог оправиться от недавней травмы и чтобы поддержать его в попытке перейти супертяжелый дивизион.
При этом у Усика будет приоритетное право провести бой с новым чемпионом, если он решит продолжить карьеру в тяжелом весе.
В прошлом году после финала WBSS в Москве Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе (по версиям WBC, WBO, WBA и IBF). Ему присудили победу над российским спортсменом, чемпионом мира по версиям IBF и WBA Муратом Гассиевым.
В конце марта 2019-го Усик сообщил, что его запланированный бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится. Усик подчеркнул, что провести бой с Лебедевым его обязывает организация WBA, но он принял решение о переходе в супертяжелую весовую категорию. Усик сказал, что отказывается от чемпионского пояса, так как не хочет, чтобы он был у него «просто так». В итоге пояс WBA перешел к бывшему «чемпиону в отпуске» Лебедеву.
25 мая Усик должен был дебютировать в новом дивизионе в бою против Карлоса Такама, но выбыл из поединка из-за травмы бицепса.
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Бокс , Денис Лебедев , Александр Усик
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