Почему у Усика отобрали чемпионский пояс

Боксерская организация WBC присвоила украинскому экс-чемпиону мира по боксу в первом тяжелом весе Александру Усику статус «чемпиона в отпуске». Об этом сообщает ESPN.

Таким образом, Усика лишили полноценного титула, а пояс WBC объявили вакантным. В организации отметили, что приняли такое решение, чтобы боксер мог оправиться от недавней травмы и чтобы поддержать его в попытке перейти супертяжелый дивизион.

При этом у Усика будет приоритетное право провести бой с новым чемпионом, если он решит продолжить карьеру в тяжелом весе.

В прошлом году после финала WBSS в Москве Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе (по версиям WBC, WBO, WBA и IBF). Ему присудили победу над российским спортсменом, чемпионом мира по версиям IBF и WBA Муратом Гассиевым.

В конце марта 2019-го Усик сообщил, что его запланированный бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится. Усик подчеркнул, что провести бой с Лебедевым его обязывает организация WBA, но он принял решение о переходе в супертяжелую весовую категорию. Усик сказал, что отказывается от чемпионского пояса, так как не хочет, чтобы он был у него «просто так». В итоге пояс WBA перешел к бывшему «чемпиону в отпуске» Лебедеву.

25 мая Усик должен был дебютировать в новом дивизионе в бою против Карлоса Такама, но выбыл из поединка из-за травмы бицепса.