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Боксер Стивенсон — после комы: я вернулся 

Вести.Ru + ещё 4 8 часов назад
Фото: http://www.premierboxingchampions.com/
Бывший чемпион WBC в полутяжеловой весовой категории Адонис Стивенсон впервые дал интервью после кровоизлияния в мозг, которое произошло с ним после поражения в бое против украинца Александра Гвоздика. Канадец перенес кому.
"Я вернулся. Адонис вернулся! — приводит слова Стивенсона "Спорт-экспресс" со ссылкой на Boxing Scene. — Господь услышал молитвы. По возвращении домой я произнес имена всех детей, и они сказали: "Папа, ты помнишь!"
"Теперь мне нужно учиться ходить, есть и еще куче всяких вещей. Это было самое сложное, но я учился и довольно быстро. Сейчас я в форме и мне очень приятно вернуться. Молодые люди, желающие научиться боксу, я здесь, и я готов!"
Напомним, что Стивенсон был отправлен Гвоздиком в нокаут. После боя ему стало плохо, и он был госпитализирован. Его ввели в искусственную кому, правая часть тела была парализована. Позже он вышел из комы и стал делать первые шаги.
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